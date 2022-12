Prodal se největší bezvadný diamant. Draží se i smaragd z mořského pokladu

S vrcholící sezonou vánočních nákupů se nadšencům do šperků naskytla příležitost získat jeden z nejexkluzivnějších diamantů na světě. Jmenuje se Zlatý kanár a k prodeji byl ve středu od čtyř hodin odpoledne středoevropského času v New Yorku. Aukční dům Sotheby's odhadoval jeho cenu mezi 15 a 20 miliony dolarů, tedy asi 346 a 462 miliony korun.

Do kupy suti za domem v Kongu, kde jej přesně v roce 1980 hrající si holčička našla, odhodili diamant tamní horníci. Kus kamene jim připadal moc velký na to, aby v něm byl drahokam.

„Trh s luxusním zbožím obecně pořád víc posiluje napříč posledním rokem. Prodeje, které jsme měli v New Yorku a také globálně, zvlášť ve špercích, dalece překonaly to, co jsme dělali posledních několik let. A myslím, že to platí pro hodně jiných kategorií luxusního zboží jakbysmet,“ dodává v reportáži vedoucí šperkařské divize aukčního domu Sotheby's.