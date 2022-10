Největší „bezvadný“ diamant na světě skončil v odpadu. Teď jde do dražby

Nese jméno Golden Canary neboli Zlatý kanár a na světě jsou údajně jen čtyři další broušené diamanty, které by se s ním velikostí mohly poměřovat.

Vystavovat jej tam bude jen do středy. Pak má totiž v plánu cestu kolem světa a 7. prosince dražbu. Jeho cenu odhaduje v přepočtu na stovky milionů korun. Příhozy budou začínat na dolaru.

„Dnes tu odhalujeme diamant Golden Canary, který je jedním z největších broušených diamantů na světě a vůbec největší vnitřně bezchybný. Odhalujeme jej tady v Dubaji, než vyrazí do Hongkongu, Tchaj-peje a Ženevy před samotným prodejem v New Yorku. Ten proběhne 7. prosince jako součást aukce Sotheby's Magnificent Jewels. Odhad ceny Zlatého kanára, který váží 303,15 karátu, se pohybuje okolo 15 milionů dolarů. Bude se dražit bez rezervy, což znamená, že se prodá nejvyšší nabídce dne, a to bez ohledu na vlastní hodnotu,“ shrnula pro agenturu AP specialistka aukčního domu na šperky, Sophie Stevens.