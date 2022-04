Největší modrý diamant v aukci má kupce. Miliarda korun nestačila

Diamant De Beers Cullinan Blue pochází ze stejnojmenného dolu Cullinan v Jižní Africe. Objevili ho tam teprve loni. A ihned nato ho dostali do rukou ti nejzkušenější brusiči světa. Aby ho přetvořili na mistrovský kousek vzácný a žádaný jako ta nejslavnější umělecká díla.

Obsažený bor v drahokamu mu propůjčuje jedinečný modrošedý odstín a zároveň schopnost vodit elektřinu. Nejenže tak patří do kategorie „fancy vivid blue“, neboli „přepychové jasně modré“, ale i do typu diamantů IIb. A do té podle Amerického gemologického institutu (GIA) spadá pouhá desetina procenta drahokamů na světě.