Vydražila se přes 1100 let stará Bible, kupec dal skoro miliardu

Codex Sassoon. Svazek, který obsahuje všech 24 knih staré hebrejské Bible – chybí mu pouhých 12 stránek, a proto se také označuje za její nejstarší dochovaný, téměř kompletní rukopis. Pravděpodobně je totiž starý více než 1100 let.

„Tato monumentální cennost byla napsána luxusně na pergamen buď ve Svaté zemi, nebo v Sýrii okolo roku 900. A to bylo dokázáno jak uhlíkovou metodou datování, tak i podrobným studováním polygrafie textu,“ potvrzuje v reportáži SZ Byznys kurátorka židovského umění a odbornice na judaiku pro aukční dům Sotheby’s v New Yorku Sharon Liberman Mintzová.

„Je to nejranější světový exemplář jediného svazku, který obsahuje všechny knihy hebrejské Bible. Žádná jiná kopie kompletní hebrejské Bible neexistuje až do roku 1008, což je skoro o celé století poté, co byl napsaný tento rukopis,“ vysvětluje dál znalkyně.