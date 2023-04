„Neuvěřitelná drzost.“ O nejdražší obraz Česka usiluje kolaborantův potomek

Mohla to být nejvýznamnější umělecká aukce za poslední léta. Obraz Oskara Kokoschky s názvem Žena a otrok, který znázorňuje autora s někdejší milenkou a múzou Almou Mahlerovou, nabízel majitel k prodeji s vyvolávací cenou v Česku dosud nevídaných 200 milionů korun. I když se většina uměleckých děl nabízených v Pavilonu Expo prodala, Kokoschkův obraz mezi nimi nebyl.

„Není to poprvé, kdy se toto ze strany Dittmayerových dědiců a jejich právníků stalo. Dělají to velmi sofistikovaně a jediné, co chtějí, je něco jako výpalné. Žádné právní nároky přitom na dílo nemají a na soud se nikdy neobrátili,“ argumentuje Vladimír Lekeš. „Vůbec ta historie díla aspiruje na hollywoodský trhák, chystáme se napsat o tom i knihu, o všem tom zákulisí.“