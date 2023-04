Vydražil se první T-rex v Evropě. Vědcům vadí, že herci kupují fosilie i dětem

Tato kostra asi nejslavnějšího masožravého dinosaura je 11,6 metru dlouhá, 3,9 metru vysoká a stará okolo 67 milionů let. Poměrně výjimečně se navíc nejedná o pozůstatky jediného živočicha z období druhohor. Tento exemplář je složený z 293 kostí dokonce tří různých jedinců, které se našly mezi lety 2008 a 2013 v amerických státech Montana a Wyoming. A podle toho nese i své jméno.

Informace i záběry fosíliíetohoto i dalších T-rexů si můžete poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

Trinity, neboli v překladu trojice, je první kostra Tyranosaura rexe, která se vydražila v Evropě. Do své nabídky ji z anonymní soukromé sbírky získal švýcarský aukční dům Koller sídlící v Curychu. Její hodnotu už dříve odhadoval od pěti do osmi milionů švýcarských franků, tedy až 190 milionů korun.

Tento týden, 18. dubna, v úterý odpoledne ji dražebník nakonec vyvolal a odklepl za 4,8 milionu švýcarských franků, tedy v přepočtu za 115 milionů korun, což bylo jenom lehce nad hranicí takzvané rezervní ceny, neboli nejnižší možné sumy, za kterou mohla dražební síň položku prodat. Včetně přirážky a dalších poplatků a daní se ovšem hodnota Trinity dostala až na 5,5 milionu švýcarských franků, čili 130 milionů korun.

Ve švýcarské aukci se vydražily současně i luxusní hodinky od tamní firmy Urwerk, které obsahovaly části kostí Trinity. Skončily s cenovkou 100 tisíc švýcarských franků.

Protesty vědců. Většinu fosilií vlastní bohatí soukromníci

Jako i u jiných sestavených fosilií také u této platí, že není kompletní. Autentických kostí je v ní asi polovina a zbytek se dotvořil pomocí umělých replik. Někteří odborníci ji nicméně označili jako dobře zachovalou a skvěle restaurovanou kostru. Našli se ale i kritici ze strany paleontologů, kteří jí přezdívají jako „Frankenstein rex“.

Světoví badatelé však kritizovali také samotnou aukci. Od začátku podle nich bylo jasné, že nebude ve finančních možnostech žádného muzea, aby kostru zakoupilo a zpřístupnilo pro veřejnost i výzkum. Věděli, že opět skončí v některé privátní sbírce – z jedné anonymní ji získala koneckonců i švýcarská dražební síň Koller.

S takto nízkou výslednou cenou by ale bylo možné předpokládat, že se Trinity nakonec ujalo některá z galerií. Pokud by se taková informace potvrdila, redakce SZ Byznys ji do článku co nejdříve doplní.

Zatímco v muzeích je podle vědců jen 59 fosilií, v soukromých rukou je údajně až 74 koster druhu Tyrannosaurus rex. A kromě toho, že je tak nikdy neuvidí zájemci z řad běžných lidí, nepomohou ani doplnit neznámé střípky historie. Každá dinosauří kost totiž obsahuje vědecky důležité informace. A v tomto případě se právě i jedná o části hned tří exemplářů.

„Kdybychom jednu takovou měli alespoň dočasně na hodinu v muzeu, bylo by to něco, o čem bych opravdu mohl jenom snít,“ uvádí v reportáži Hans-Jakob Sieber, vedoucí švýcarského dinosauřího muzea Aathal.

Kostry shání i slavní herci pro své děti. Crowe ji koupil od DiCapria

Přední světoví paleontologové už dříve vyzývali ke globálnímu zastavení prodeje dinosauřích fosilií. Jejich obliba u bohatých privátních sběratelů podporuje stále rostoucí trh s pozůstatky dávno vyhynulých živočichů. A čím dál více se jich tak dostává mimo dosah vědeckého zkoumání. Kupují je údajně i hollywoodské celebrity jako například Russell Crowe, kterému lebku mořského Mosasaura jen za 30 tisíc dolarů přeprodal Leonardo DiCaprio.

„Část důvodu k té koupi bylo to, že když jsem ji v roce 2008 nebo 2009 kupoval, mé děti – hlavně to nejstarší – byly fascinované dinosaury a žraly je. Takže jo, tady máte jednoho do pokojíčku,“ prozradil rozesmátý slavný herec v The Howard Stern Show v červnu 2019. „Popíjeli jste v Leonardově domě. Měli jste zábavnou noc,“ doplňoval moderátor.

„Jo, myslím, že on začal tu konverzaci. Říkal něco jako: Mám tohohle, ale na trh se zrovna dostává tenhle, kterého hodně chci, tak se toho svého snažím prodat. A já na to jen řekl: Já ho koupím,“ směje se v reportáži SZ Byznys Russell Crowe.

Nejdražším dinosauřím kostrám vévodí T-rex

Rekord v sumě zaplacené za kostru dinosaura drží od října 2020 také Tyrannosaurus rex, a to jeden z největších a nejúplnějších exemplářů – Stan, kterého vydražila aukční síň Christie’s v New Yorku za 31,8 milionu dolarů, tedy v té době asi 725 milionů korun. Jak ale později vyšlo najevo, tento kousek nezakoupil anonymní soukromý zájemce, ale právě muzeum přírodní historie v Abú Dhabí, které ji plánuje vystavit v roce 2025. Fosilie je 11,7 metru dlouhá a 3,6 metru vysoká, stará je taktéž 67 milionů let a je autentická ze 70 procent.

Předchozí rekord přitom držela už od října 1997 rovněž tyranosauří kostra, která je opravdu největší a nejúplnější, a právě ani tu si nenechalo ujít muzeum, tentokrát americká galerie přírodních věd v Chicagu. Za takzvanou Sue zaplatila aukčnímu domu Sotheby’s ve svém domovském městě celkem 8,4 milionu dolarů, tedy zhruba 270 milionů korun. Dlouhá je 12,8 metru a na výšku měří 3,9 metru, je ze stejného období a původní je z 90 procent.

Predátora s nejsilnějším stiskem čelistí na světě proslavil Spielberg

Jeden z největších suchozemských predátorů všech dob žil podle vědců před 68 až 66 miliony let a podle nejnovějších odhadů mohl zaživa měřit na délku i 15 metrů a vážit až 15 tun. Jeho vlastní čelisti přitom dokázaly vyvinout tlak v přepočtu až sedmi tun, což dělá z Tyrannosaura rexe živočicha s nejsilnějším stiskem na Zemi a patrně to kompenzuje jeho krátké přední končetiny.

Asi nejvíc slávu dinosaurů i trh s jejich kostrami zvěčnila filmová trilogie od režiséra Stevena Spielberga – Jurský park. První díl vyšel už v roce 1993 a právě jen čtyři roky po té se prodala největší kostra Sue.