Řecko získalo nejcennější starověkou minci vyraženou po vraždě Caesara

V rámci takzvaného repatriačního ceremoniálu je minulé úterý předal řeckému konzulátu Bezpečnostní úřad v New Yorku. A to jen pár dní před řeckým Dnem nezávislosti.

„Teď si pojďme zanalyzovat ten nápis: Eid Mar. Zkratka pro Eidibus Martiis neboli ke dni březnových id, tedy 15. března. To byl důležitý den v římském kalendáři, protože to byl den, kdy se splácely dluhy. A také to byl den oslavující Annu Perennu - italskou bohyni úrody. A ta reprezentovala obnovu vegetace - začátek nového života,“ popisuje v reportáži americká odbornice na staré antické mince.

„Zavraždit Caesara na 15. března, ke dni Anny Perenny, propojuje atentát na Caesara s obnovením života, s obnovením vegetace. Takže zabití Caesara při atentátu na něj, jeho zavraždění, mělo uvést Řím do nového věku svobody - do nového života,“ dodává Lucia Carbone.

Samotné město New York už od ledna 2022 vrátilo do 17 zemí asi 950 starožitností v hodnotě více než 160 milionů dolarů, čili 3,5 miliardy korun. Skoro 200 předmětů tak loni v listopadu zamířilo do Pákistánu po zatčení indicko-amerického pašeráka Subhashe Kapooora, a bezmála 60 artefaktů se vrátilo i do Itálie, přičemž některé z nich právě zabavili ve známé newyorské galerii - včetně mramorové hlavy bohyně Athény.