Rekordní obraz za 200 milionů dražený v Česku se neprodal. Jaká jsou nejdražší díla?

Dražbu v českém hlavním městě pořádala firma Adolf Loos Apartment and Gallery a začínala ve čtyři hodiny odpoledne. Organizátoři do ní vybrali jenom 52 děl, přičemž vyvolávací cena „nejlevnějšího“ z nich začínala na 100 tisících korun. Dohromady se pak všechny aukční položky vyvolávaly za 365 milionů korun.

Kokoschka se nicméně na aukci neprodal. I s aukční přirážkou by jeho cena činila až 240 milionů korun. Důvod prodeje byl, že se o jeho vlastnictví přihlásili potomci doktora Glasera. Dílo tak do aukce zamířilo proto, aby mohly být napraveny křivdy způsobené holokaustem. Vzhledem k tomu získalo i vývozní povolení, a umístění v zahraniční galerii či soukromé sbírce by tak nebyl problém.