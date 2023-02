Falešná SMS může stát tisíce korun. Co dělat, když jste naletěli?

„Pokuste se ale banku kontaktovat co nejdříve. Šance na záchranu peněz se tak výrazně zvyšuje. Banky mezi sebou totiž velice úzce v této oblasti spolupracují a je šance, že by peníze ještě mohly někde na cestě zachytit,“ vysvětluje mluvčí ČBA.

„Klient by měl kontaktovat svoji banku a popsat přesně, co se stalo, zda klient předal informace pouze k přihlášení do svého internetového, mobilního bankovnictví, nebo i ke kreditní kartě, aby zaměstnanci banky věděli, co vše je zapotřebí zablokovat, a pak také popsat, jak podvod probíhal,“ potvrzuje Šárka Nevoralová, tisková mluvčí Komerční banky.