„Nechcete se o zisky rozdělit?“ Tajné setkání neskončilo pro Facebook dobře

Facebook to odmítl, nyní na rozhodnutí tvrdě prodělává. Apple se navíc rozhodl vstoupit na trh s reklamou. Vyhlídky sociální sítě, která se potýká s odlivem uživatelů i nedůvěrou investorů to ještě zhoršilo.

Pro pochopení všech souvislostí se vrátíme v čase do roku 2016, kdy měla tajná jednání mezi firmami Apple a Facebook začít. Mezi pěti nejoblíbenějšími aplikacemi v Apple App Store, tedy Snapchat, Facebook Messenger, Pokémon GO, Instagram a Facebook, byly hned tři z dílny Facebooku. Všechny tyto aplikace byly a jsou ke stažení zdarma.

O podobnou dohodu se zřejmě snažila firma Apple i s Facebookem. „Podle lidí obeznámených s diskusemi se hovořilo mimo jiné o vytvoření předplacené verze aplikace Facebook,“ píše WSJ. „Zpoplatněná verze by uživateli nezobrazovala reklamy.“ Pro Apple by tato varianta byla výhodná, protože Apple inkasuje podíl z příjmů z předplatného za aplikace ve svém App Store.

Pokud by byl o verzi s předplatným zájem, mohlo by to přinést významné zisky oběma firmám. Facebook ale údajně nechtěl předplatné zavést, protože by to mohlo v očích inzerentů podkopat jejich hlavní zdroj výdělků, tedy reklamy.