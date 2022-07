Skotská gaelština i čeština. Strojový překlad už zvládne i „zapadlé“ jazyky

Změnit to chce společnost Meta, provozovatel sítí Facebook, Instagram a WhatsApp. Před půl rokem oznámili svou iniciativu Žádný jazyk nezapadne (No Language Left Behind) a nyní zveřejnili svůj dílčí výsledek: systém schopný překládat mezi více než 200 jazyky.

Naopak, nastává zajímavá situace, kdy se neuronová síť může naučit překládat lépe z jednoho jazyka do druhého díky zdánlivě nesouvisejícím datům v úplně jiném jazyce: „Jindy je to celkem nečekané. Třeba překlad z polštiny se zlepšil, když jsme využili data získaná trénováním umělé inteligence na textech ve vietnamštině nebo thajštině,“ popsal mi tento neintuitivní jev v roce 2017 Barak Turovsky, který vyvíjel neuronový překlad pro Google Translate. „Je to tak trochu černá skříňka.“

„Na první pohled se mi nezdá, že by bylo na tomto modelu něco přelomového po vědecké stránce,“ napsal mi český vývojář Tomáš Mikolov, který se na neuronové sítě specializuje a jehož výzkum vědci z Meta v článku o NLLB-200 hned několikrát citují. „Jde o inkrementální práci. Kombinují to, co už známe, a rozšiřují trénovací data. To samé by mohli klidně udělat i firmy Google nebo Microsoft, pokud by na takovou věc chtěly dát peníze.“ V praxi to podle Mikolova samozřejmě může být užitečný nástroj pro jazyky, ke kterým zatím strojový překlad nebyl k dispozici.