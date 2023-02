Nevíte si rady s češtinou? Tady je návod, jak najdete každý špek cobydup

Většina z nás ale už nežije ve 20. století, a tak oceníme i nějaké novější informace o českém jazyce. Pragmatika lidské komunikace ostatně spočívá ne v tom, že použijeme – dle zaprášeného Ottova slovníku naučného – správnou definici. Počítá se především to, zda příjemce rozumí tomu, co chcete vyjádřit.

Mezi nové, ještě vznikající slovníky patří Akademický slovník současné češtiny, ve kterém občas najdete novější slova, která zatím v ostatních slovnících nejsou. Třeba takové cobydup (lze psát i "co by dup"). Uvádím jej spíše pro zajímavost. Deset let oz začátku tvorby totiž slovník obsahuje jen hesla od písmene A do písmene E. Další ale určitě přibudou cobydup.