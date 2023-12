Podívejte se: Lyžaři budou startovat z nafukovací brány

Dopady klimatické změny na sjezdové lyžování jsou dnes už prakticky nesporné. I když to právě nyní tak nevypadá, sněhu ubývá – a to i v Evropě, kde je asi polovina všech lyžařských středisek světa a víc než 80 procent těch největších, která navštíví přes milion lidí za rok.

Pokud se oteplí o dva stupně Celsia oproti předindustriální době, opravdu vysokému riziku sněhové nouze bude čelit 53 procent evropských středisek. A u čtyř stupňů by to bylo až 98 procent z nich. Pokud by nezasněžovala, což by však zvedlo náklady.

Za dva stupně by jen spotřeba vody vzrostla o 8 až 25 procent, a o 14 až 42 procent by to bylo u čtyř stupňů. A podobně u elektřiny. Emise by vzrostly o 13 až 21 procent.

Uvádí to nová studie, kterou vydal odborný časopis Nature Climate Change.

Je také pravděpodobné, že se i samotné lokace pro sjezdovky přesunou, a to zvlášť pro závody. Právě na to myslí architekti z německého studia Ingenhoven Architects, kteří ve švýcarském Matterhornu představili ekologickou nafukovací startovací bránu pro Světový pohár alpských lyžařů.

S vlastní fotovoltaikou jen do čtyř beden

Návrh zčásti vychází z osvědčených iglú, ale kombinuje i estetické prvky a zelené technologie s prvky, které pomáhají, aby byla celá struktura přenosná.

Mobilitu stavby zajišťuje nafukovací plášť, který se na místě upevňuje vývrty do sněhu, po nichž však podle Němců nezůstávají při stěhování žádné stopy, a tedy ani větší dopady na prostředí. Elektřinu dodává 40 solárních panelů na střeše této startovací brány. S veškerou kabeláží by se toto všechno mělo podle architektů vejít do čtyř beden a celkově vážit 600 kilogramů.

Prohlédnout si ji lze v úvodním videu tohoto článku.