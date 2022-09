Roboti nemají kudy projet. Pražská výstava kreativity fascinuje nejen děti

„Nechte si namíchat parfém pomocí strojového učení,“ láká jeden stánek, zatímco hned vedle vznikají akční 360stupňová videa. O kus dál se lidé tlačí kolem 3D tiskáren, zatímco děti se přehrabují v ohromné hromadě lego kostiček a čilý ruch kolem nevnímají. Výstava začala v sobotu ráno a potrvá až do neděle.

Festival kreativity se tentokrát přestěhoval do tří hal na Pražské tržnici. A všechny jsou v první den výstavy poměrně napěchované. Zatímco na předchozích ročnících mezi návštěvníky procházel robotický pes , letos by se tu asi neprodral.

„V tom vnímám největší posun,“ řekl mi Jiří Zemánek, který je na veletrhu i letos, pomáhal s přípravou progamu. „V prvních letech jsme museli vystavovatelům hodně vysvětlovat, co to Maker Faire je. Nebylo jednoduché sehnat vystavující partnery. Teď už je to povědomí mnohem větší.“