Sestrojili robota, který staví věž. Žáci z Benešova vyhráli souboj na ČVUT

Tvoří je kolečka, motory a senzory, které spojují desítky i stovky dílků s jedním centrálním – takzvaným mozkem stroje. Ten s vhodným softwarem obstarává navigaci, pohyb a hlavně to, aby plnily, co se po nich v tomto celorepublikovém klání očekává.

Na půdě Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze se v pátek sjelo 36 nejlepších robotických vozítek z lega od studentů v Česku. Konalo se totiž finále podzimní části takzvané Robosoutěže pro střední školy, jemuž kvůli vysokému zájmu předcházela ještě čtyři předkola, do kterých se přihlásilo 168 týmů a robotů. A k vidění tak byly různé designy, i když zadání bylo jasné.

Informace i záběry si lze poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

„Úkolem těch týmů je z dané stavebnice postavit robota, který splní zadanou úlohu. Letošní úloha se jmenuje Věž a úkolem je sesbírat co nejvíc barevných kostek, které jsou umístěné na hracím hřišti, a pokusit se z nich sestavit co největší věž,“ upřesnil v reportáži pro SZ Tech organizátor klání Martin Hlinovský z katedry řídicí techniky FEL ČVUT.

„Řekl bych, že je to jedna z nejtěžších úloh vůbec v té 15leté historii Robosoutěže. Ale ukázalo se, že týmy postavily neuvěřitelné konstrukce a použily neuvěřitelná softwarová řešení. Výsledkem je, že už jsem viděl čtyři týmy, které dokážou tu věž postavit ze všech 16 kostek,“ dodal.

Hodnotila se i kreativita

Výsledky žáků středních škol tak vedly k tomu, že se vyhlašovala i dílčí cena Design robota. Některé týmy s roboty například zvládly kostky nejen sbírat, ale i roztřídit a stavět podle barev. K vidění proto nebyly pouze vysoké stroje, ale také menší a důmyslnější. A to je přesně to, co organizátoři z FEL ČVUT chtěli.

„Mělo by to vzbudit především zájem o tu techniku. My na podzim pořádáme právě Robosoutěž pro středoškolské týmy a na jaře pořádáme soutěž pro týmy z druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, protože si myslíme, že vzbudit zájem už u dětí na základní škole je nezbytné k tomu, aby pokračovaly na středních školách. A pak šly studovat k nám na Elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze,“ doplnil Hlinovský.

Na vysokou bez přijímaček

Motivací pro mladé žáky ale byly i ceny od sponzorů. Těmi jsou partnerské firmy, které mezi budoucími studenty technických škol budou hledat svoje zaměstnance. Patří mezi ně například MathWorks, Humusoft, Applifting nebo Škoda Auto. I díky nim se tak soutěžilo například o mobily, notebooky i televize. A samozřejmě trofej, ale nejen tu.

„Bojují samozřejmě o putovní pohár, o ceny a první tři týmy mají dokonce možnost studovat na Elektrotechnické fakultě bez přijímaček. S tím, že si můžou vybrat program, který je zajímá,“ řekl organizátor Robosoutěže Martin Hlinovský.

A na celkové vítěze čekala navíc 3D tiskárna. Tu nakonec spolu s dalšími cenami po sestavení všech 16 kostek získal tým SAKIRI z Integrované střední školy technické (ISŠT) Benešov.

„Je to neskutečné. Těch stovek hodin, co jsme tomu věnovali, toho spánku, který jsme kvůli tomu neměli. Využili jsme to všechno a nakonec jsme dokázali vyhrát,“ říká v reportáži SZ Tech Richard Kohel, vedoucí týmu vítězného robota.