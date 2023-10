Video: Muskův Optimus ukázal, jak cvičí jógu a třídí kostky

Přesně před rokem Tesla odhalila poprvé svého humanoidního robota Optima. Prototyp, který sám vyšel na pódium, vyrobila údajně jen za šest měsíců. A to ještě pomocí dílů a součástek, které její inženýři údajně zrovna měli po ruce a pro takový účel nebyly určené. Neměl tak ani zakryté kabely a motory.

Informace a záběry si můžete poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

I tak šlo o úctyhodný pohled, jelikož vývoj stroje oznámila automobilka miliardáře Elona Muska teprve 19. srpna 2020. A tehdy slíbila, že fungující exemplář bude mít hotový do roka, což jí nevyšlo jen o jeden měsíc. První android navíc opravdu sám chodil a tancoval. Jeho pomyslný otec však nechtěl předvést jenom to.

„Ten robot toho dokáže mnohem víc, než co jsme vám právě ukázali. Akorát jsme nechtěli, aby spadnul na obličej. Takže teď vám ukážeme pár videí toho, jak robot dělá několik dalších věcí, což je o dost méně riskantní,“ vtipkoval hned po uvedení stroje majitel a šéf Tesly.

Součástí prezentace tak bylo i video, na kterém prototyp humanoida vykonává řadu úkolů. Od nošení krabic přes zalévání květin až po práci v areálu továrny, což jsou přesně ty oblasti, kde by chtěl Musk jednou robota uplatnit - v průmyslu, ideálně nejdřív ve své automobilce, nebo v domácnosti, kde však takový robustní a těžký stroj bude už muset být, třeba vedle dětí, naprosto bezchybný.

Chytřejší, levnější

Na kolikátý pokus danou činnost android zvládl, ale z připravených záběrů firmy určit nešlo. I tak však Tesla loni v září ukázala, že jde vpřed skutečně rychle. Její inženýři vyvezli na pódium i druhého androida, tentokrát už vyrobeného z dílů na míru, který by měl také zamířit do sériové výroby. A oproti dosud předváděným spíše robotickým loutkám od jiných firem by měl být jak chytřejší, tak i výrazně levnější.

„Náš cíl je vyrábět užitečného humanoidního robota, co nejrychleji to jde,“ uvedl Elon Musk ukázkový model z první řady robota Optimus pro sériovou výrobu.

„Všichni už jste někdy viděli působivé ukázky humanoidního robota. A to je dobře, ale co jim chybí? Chybí jim mozek. Nemají inteligenci na to, aby se navigovali po světě sami. A jsou také hodně drazí a vyrábí se v nízkém množství,“ začal šéf Tesly vysvětlovat současnou problematiku rozvoje robotiky.

„Zatímco Optimus je navržený jako velice schopný robot a k výrobě ve velkém množství – nakonec možná i po milionech kusů. A odhaduje se, že bude stát mnohem méně než auto. Řekl bych, že méně než 20 tisíc dolarů (téměř půl milionu korun, pozn. red.),“ dodal Musk.

Čím vším je Optimus vybavený

Sériově vyráběný humanoid od Tesly by měl na výšku měřit asi 1,87 metru a vážit 73 kilogramů. Po celém těle má 28 strukturálních aktuátorů, které převádějí rotace z jeho elektromotorů na lineární pohyb, a pomocí těch je schopný dosáhnout až 200 stupňů volnosti, čili úkonů, které dokáže provést. Jen každá ruka jich má jedenáct, takže má i protistojné palce a každým prstem hýbe zvlášť.

Optimus tak dokáže zvedat předměty nebo chodit do schodů. A detailní nákresy stroje ukázané na prezentaci odhalily také další věci - třeba že v jeho torzu je baterie o kapacitě 2,3 kWh a v režimu svižné chůze na ní vydrží přes čtyři hodiny provozu.

Také má wi-fi a jeho navigaci zajišťuje stejný počítač, který v elektroautech od Tesly obstarává samořízení - akorát technici umělou inteligenci přeprogramovali, aby se místo v provozu orientoval v domě, kanceláři či továrně. A zatímco loni na pódiu tento sériový kousek sám ještě nechodil, Musk i toto sliboval jen do pár týdnů.

„Víte, zbývá ještě hodně práce na tom, abychom Optima vylepšili. Tohle je pořád jen první verze. A to je i skutečný důvod, proč tuhle akci pořádáme. Čili přesvědčit jedny z nejtalentovanějších lidí na světě – jako jste vy – aby se připojili k Tesle a pomohli z toho udělat realitu. Aby pomohli dostat se na velkokapacitní výrobu, tak aby to mohlo pomáhat milionům lidí,“ doplnil loni šéf automobilky.

Poslední videa s humanoidem od Tesly

A nábor, který loňská zářijová tisková konference také oznamovala, zřejmě uspěl. V první půlce letošního roku Tesla zveřejnila video, kde se Optimus už sám procházel po továrně a ukazoval, jak zvládne uchopit i různé pracovní pomůcky. A teď koncem září ukázala další záznam, na kterém je vidět, jak se od té doby v oblasti motoriky a dalších schopností znovu posunul.

Nové video začíná ukázkou toho, jak dokáže Muskův humanoid detekovat a rozlišit objekty - v tomto případě kostky, které pak sám třídí podle barvy, a to i přes to, že mu je figurant na záběrech různě posouvá a přehazuje. Vidět je i lepší plynulost než u starších klipů. A pochlubil se i vysokou úrovní stability, což demonstroval ve scéně, kde se zase procvičuje v józe. Konkrétně ukazuje třeba polohu stromu, a přestože se tak už nepředvedl v tom, jak v současnosti chodí, lze očekávat zlepšení také u toho.

Robot od Tesly v prodeji už do pár let?

Elon Musk loni oznámil, že by chtěl Optima prodávat už do tří až pěti let. A i když teď jím zveřejněná videa ukazují rychlý pokrok, za který vděčí své neuronové síti, a se kterým by se možná už teď uplatil v různých třídírnách a skladech, odborníci už dříve nadšení z něj brzdili.

„Myslím si, že do pěti let bychom mohli toho robota nebo jemu podobného vidět někde v nějakých uzavřených prostorách, kde budou jen tito roboti. Například kdyby to byla kuchyň nějakého fast foodu nebo něco takového, kde se pohybují tři takoví roboti – to možné asi je. Pokud by tam nevstupoval nikdo jiný. Ovšem dostat se na pohyb mezi normální populací, to si myslím, že minimálně osm či deset let zabere,“ uvedl loni pro SZ Tech Tomáš Rouček zabývající se ovládáním robotů v Centru umělé inteligence na Fakultě elektrotechnické (FEL) ČVUT.

„Trochu se také obávám ceny. Všichni víme, že Tesla u těchto záležitostí nedoručuje úplně pravdu, a že časem se ty ceny zvedají – případně, že se na příkladem Cybertruck čeká již několikátým rokem. Takže to je věc, na kterou si musíme počkat, a uvidíme, jak to dopadne,“ doplnil.

Další vyvíjení humanoidi

Americká automobilka není v závodu o prvního v praxi využitelného androida jediná. Loni v srpnu ji s prezentací v podobně opatrném duchu s odhalením svého chytrého stroje předběhl čínský konkurent CyberOne od Xiaomi, který ale ještě ani neodhadl datum prodeje. Cenu však už ví - jeho stroj by se měl pohybovat v přepočtu od 2,1 do 2,45 milionu korun.