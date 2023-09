Video: Japonci letí k Měsíci s párem robotů. A navíc ukážou „jiný“ vesmír

V úvodní reportáži tohoto článku se můžete podívat na záběry startu další vesmírné mise, respektive dvojice misí, které by mohly psát dějiny dobývání kosmu. Redakce SZ Tech ale navíc připojuje i videa z konstrukce a testování vynášených přístrojů a rovněž animace toho, jak budou fungovat.

Vše odstartovalo v noci na minulý čtvrtek, přesně v 1:41 středoevropského letního času (SELČ) na ostrovní plošině Tanegašima, kde své motory zažehla japonská raketa H2-A schopná na geostacionární orbitu Země (GTO) dostat 4,1 tuny nákladu. Na palubě měla pár unikátních sond. Ta těžší by měla ukázat lidem vesmír tak, jak ho ještě neviděli, a ta lehčí může z Japonska udělat pátý stát, který přistál na Měsíci.

Prvním zařízením je nový kosmický teleskop X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission zkráceně XRISM o váze 2,9 tuny, který vypustí už na nižší oběžné dráze. Jak napovídá název, tato společná mise japonské agentury JAXA, americké NASA i evropské ESA bude detailně snímat a zkoumat rentgenové záření kosmických těles.

Poskytne tak nový a nejpodrobnější vhled i do nejhůře prozkoumatelných míst, jako jsou vnitřní struktury neutronových hvězd i částicových výtrysků z černých děr. A pomocí těchto dat vědci lépe pochopí, jak se tyto objekty chovají i z čeho jsou tvořeny.

XRISM je pro tento cíl vybaven přístrojem s tisíci zrcadlových ploch, který bude měřit velice drobné změny teplot na detektoru rentgenového záření. Aby je ale mohl vůbec měřit, musí být čidlo chlazeno na minus 270 stupňů Celsia neboli lehce nad absolutní nulu. To bude zajišťovat pomocí kontejneru s kapalným heliem velkým jako lednice, který má vydržet tři roky.

Druhá sonda na palubě japonské rakety je Smart Lander for Investigating Moon čili SLIM, které se jinak přezdívá také „měsíční sniper“. Ta má na Měsíci vysadit dva pohyblivé roboty. Při startu vážila 590 kilogramů, na konci cesty to však bude už jen třetina – 400 kilogramů totiž váží palivo na její let.