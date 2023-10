Solární vzducholoď obletí na jeden zátah celý svět

V úvodní videoreportáži tohoto článku se můžete podívat na design vzducholodi, která by měla přeletět 40 tisíc kilometrů a 25 zemí za 20 dní bez jediné zastávky. A to díky tomu, že ji bude pohánět vodík a především sluneční energie. I proto se jmenuje Solar Airship One.

Soláry budou primárním zdrojem elektřiny pro motory, přičemž nadbytečná energie by se měla ukládat do článků vyrábějících elektrolýzou vodík, který by pak Solar Airship One mohla používat v noci. Létat přitom bude ve výšce 6000 metrů a chybět jí nebude ani automatický odmrazovací systém. K přistání si potom vystačí jen s platformou na vodní hladině.