Střely jako od Frankensteina. Ukrajinu má ochránit podivuhodný experiment

Ze slov ukrajinských představitelů se zdá, že Ukrajina zatím do Spojených států poslala 22 těchto zařízení. Pět už se jich po renovaci vrátilo zpět na Ukrajinu, zbytek by snad měl být upraven do konce roku. O jak veliké úpravy jde (co vše se tedy mění), to není z oficiálních prohlášení jasné. Protože Buk a Sea Sparrow jsou si principem tak podobné, snad by nemusely být veliké a mohlo by jít především o to, jak zajistit bezpečnou komunikaci střely s naváděcím radarem sovětské výroby.