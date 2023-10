Začíná druhé kolo boje o ukrajinské nebe

Podle Andriana Prokipa z ukrajinského think tanku Ukrainian Institute for the Future má za sebou ukrajinská energetická síť letní období deficitu způsobeného opravami v řadě elektráren a vyšší spotřebou způsobenou horkým počasím. Od září ale několik jaderných i tepelných jednotek začalo fungovat a Ukrajina je znovu v situaci, kdy má elektrické energie přebytek a exportuje ji do zahraničí. Přebytky však nejsou tak velké jako loni.