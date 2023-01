Inspiraci našla u popelnice. Podívejte se na diskuzi s výherci ceny Neuron

V debatě se moderátor Ondřej Cihlář bude účastníků ptát mimo jiné na to, co je na jejich úspěšné vědecké dráze inspirovalo. Vědci se také pokusí své komplexní bádání vysvětlit tak, aby i laické publikum chápalo, v čem spočívá jeho důležitost.

„Baví mne hledat způsoby, jak dětem pomoci najít, co je baví,“ shrnula Anežka Kuzmičová svou vědeckou kariéru v oblasti výzkumu dětské gramotnosti. Vždy ji překvapí, že se jí lidé ptají, co by mělo jejich dítě číst. „Proč se místo toho neptají těch dětí?“