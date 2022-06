Opičí neštovice nejsou blesk z čistého nebe. Vědci jejich rozšíření čekali

Dle viroložky Moniky de Bolleové máme šanci dostat opičí neštovice pod kontrolu, ale musíme jednat rychle a být důslední. Opravdový problém by totiž vznikl ve chvíli, kdy se infekce rozšířila ve větší míře a když by se posléze virem infikovala volně žijící zvířata. Také ECDC varuje , že pokud by virus našel přírodní rezervoár i v Evropě, stal by se endemickým a pravidelně by nám koloval v populaci.

Ani virolog Jiří Černý by si endemické opičí neštovice nepřál. „Nebojím se, že by se divoká zvířata nakazila tak snadno, to by někdo musel jít třeba s boláky na rukou krmit nutrie. Ale riziko tu samozřejmě je. A další virus, který by nám koloval v populaci, rozhodně nechceme. I když smrtnost není u tohoto západoafrického kmene vysoká (1 až 3 %), pořád by to bylo v absolutních číslech hodně a ohrožené by byly malé děti. Je proto v zájmu nás všech epidemii zabránit. Domnívám se, že to zvládneme poměrně rychle, v řádu týdnů či měsíců.“