Špičková věda po česku. Sledujte přenos z předávání prestižních Cen Neuron

„Vážím si toho, že jste si našli čas sledovat tento večer,“ přidal se Jan Konvalinka, předseda vědecké rady Nadace Neuron. Připomněl také aktuální konflikty v Palestině a na Ukrajině. „Musíme věřit tomu, že věda je to, co může pomoci. Pojďme doufat, že to malé světélko, které se Neuron pokouší zapálit, udělá z tohoto světa lepší místo.“