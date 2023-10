Video: Vzlétl dosud největší dron, vypadá jako z kartonu

Studentům z Fakulty vědy a strojírenství na Univerzitě v Manchesteru se povedlo vzlétnout s něčím, o čem sami tvrdí, že je to největší bezpilotní dron – přesněji tedy kvadroptéra, kterou člověk postavil. O jejich úspěchu píše i britský server BBC.

Technologičtí nadšenci do tohoto druhu letounů by britský rekord pravděpodobně mohli napadnout, přesto se nedá popřít, že vynález skutečně naplňuje základní parametry stroje a že do vzduchu jej mladí inženýři také opravdu dostali.