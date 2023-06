Výstavu robotů ovládla AI. ChatGPT tam dostal „lidskou“ tvář

V srdci Británie se konala olympiáda. Nikoli však sportovců, ale robotů. Londýn totiž poprvé v historii jejího konání od roku 1984 hostil Mezinárodní konferenci o robotice a automatizaci (ICRA), která trvala celý týden.

Informace a záběry si můžete poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

Na jubilejní 40. ročník se podle organizátorů akce sjelo přes 4000 účastníků z řad akademiků, výzkumníků, ale i zástupců průmyslových a technologických firem, kteří si nemohli příležitost k vlastní prezentaci i zhlédnutí stovek novinek konkurence nechat ujít.

Téma londýnské robotické show přitom bylo vesměs jasné. Sporné mohlo být jen to, kdo k němu jak přistupoval. Zatímco sami zakladatelé a stvořitelé AI poslední dobou varují i před možností vyhynutí lidstva a jiní se zase bojí o svou práci, tak robotika má jasno.

„Já jsem pozitivní člověk. Takže co vidím já, je příležitost. Samozřejmě, že všechno, co vyvinete, může být použito i nevhodně. Ale měli bychom se dívat i na tu pozitivní stránku,“ uvádí v reportáži redakce SZ Tech profesor robotiky a generální předseda ICRA 2023, Kaspar Althoefer.

„Takže pokud byste například zkombinovali ChatGPT a robotické zařízení, možná byste mohli robotovi říct, co má dělat, a nebylo by potřeba žádné programování. Jen byste to řekli, on by to snad pochopil a postupoval správnou cestou,“ dodává letošní hlavní organizátor výstavy, kterou každoročně pořádá Mezinárodní asociace elektroinženýrů a informatiků (IEEE).

„Pokec“ o čemkoli v kterémkoli jazyce naživo s emocemi

Rychlé lekce v začlenění umělé inteligence nejen do robotických systémů, ale přímo i polidštěných strojů dával v Londýně známý humanoid Ameca od britské firmy Engineered Arts.

Společnost robota vybavila třetí verzí rozšířeného programu ChatGPT-3, s nímž byl schopný odpovědět na kteroukoliv otázku, a dokonce ve kterémkoliv jazyce. Jeho úkolem by koneckonců jednou měla být každodenní interakce s lidmi – nejdřív zřejmě v zábavních parcích, později ale třeba i v domácnostech.

„Lidská tvář je fantastický komunikační nástroj. Můžeme toho říct tolik jenom pomocí našich výrazů, aniž bychom vůbec mluvili. Jestli tento typ interakce automatizujeme, byl by to mnohem větší zážitek,“ popisuje zkušenost s jeho „robotkou“ ředitel firmy Will Jackson.

„Viděli bychom tak odklon od používání tabletů, obrazovek, dotykových obrazovek k tomu, abychom s naší technologií jen mluvili. Představte si svět, kde komunikovat s technologiemi je tak jednoduché jako mluvit se mnou,“ dodává v reportáži SZ Tech.

Humanoid namaluje cokoli na vyžádání

Ameca asi nejvíc proslula ve své první verzi pouhého torza, které šokovalo schopností napodobit lidské výrazy. Engineered Arts má ale k dispozici i kompletního humanoida, který má ve svém inventáři další nástroj s umělou inteligencí, a to program Stable Diffusion, který generuje obrázky na vyžádání uživatelem, a ty pak robot sám maluje.

„Pokrok v AI je opravdový. A to dokonce i pro společnost, která v tom je vcelku začleněná. Těžko držíme krok. Je to hodně pokroku, hodně rychle. V robotice ve skutečnosti pořád máme některé dost velké výzvy na té strojařské stránce. Takže myslím, že ty největší výzvy pro nás jsou teď spíše povahy mechanické strojařiny než v umělé inteligenci,“ dodává ředitel britské firmy.

Zájem o roboty roste

Takzvaných profesionálních služebních robotů, tedy právě i humanoidů, robotických číšníků, uklízečů, zdravotnických pomocníků nebo i doručovacích vozítek se globálně prodává stále víc. V posledním sečteném roce 2020 to bylo přes 131 tisíc kusů, meziročně tedy o 41 procent víc.

K vidění na londýnské robotické show byly samozřejmě ale i různé průmyslové stroje – nejčastěji automatizovaná ramena. Právě v průmyslovém využití se robotů prodává také nejvíc. V roce 2021 to celosvětově bylo 517 tisíc kusů, meziročně o 31 procent víc.

Jedna z dalších firem na výstavě chce ale právě u průmyslových ramen jejich využití posunout ještě dál. Rovněž britská společnost Shadow Robot je vybavila prsty jako lidskými, které dosahují mimořádně jemné motoriky.

Foto: Seznam Zprávy Celosvětové instalace průmyslových robotů.

„Udělat ruce, které jsou jako lidské, je neuvěřitelná výzva. Příroda má spoustu druhů zajímavých triků, které používá. Jako třeba u kloubů, které se samy promazávají, nebo šlach, které slouží jako strukturální materiál. To my nemáme, takže musíme používat nástroje ze strojírenství. Takže tohle je takový zázrak miniaturizace a balení – dát všechny ty komponenty do této ruky o stejné velikosti a tvaru,“ vysvětluje Rich Walker, jeden z vedoucích firmy.

Robotické ruce do míst, kam člověk nechce

Při ukázce v Londýně tyto robotické ruce ještě ovládal lidský operátor. Firma si už ale také slibuje lepší budoucnost u AI. „Co jsme viděli za posledních pár roků, byla úroveň schopností AI systému i systémů učení, která skákala vpřed. A skákala a skákala. A my si myslíme, že to pro roboty odemyká obrovský potenciál, protože jakmile se vy naučíte dělat úkoly jednoduše, můžete to přenést na robota a pustit na to jeho. Stále tu je ta těžká část, udělat je spolehlivé a robustní, ale schopnosti učení, změny v transformačních modelech s hloubkovým učením tohle hodně, hodně zjednodušily,“ dodává Walker.

A k čemu vlastně takové ruce využít? To ví tým německých studentů, kteří si založili vlastní výzkumný projekt nazvaný NimbRO. Loni s ním vyhráli pět milionů dolarů v soutěži neziskové organizace XPRIZE o nejlepší systém takzvaných avatarů, tedy počítačového rozhraní, které pomocí virtuálních brýlí co nejlépe propojí uživatele právě s ovladatelným robotem nebo robotickými rameny a rukama.

„Největší výzvou v robotice avatarů je sloučit všechno dohromady, aby daná osoba cítila, že je uvnitř robota, že se do něj ponoří. A to zahrnuje mnoho smyslů. Musíte vidět, co robot vidí, slyšet, co robot slyší, musíte cítit, co robot cítí. Takže doopravdy musíme získat pocit, že jsme uvnitř,“ vysvětluje v reportáži člen týmu Max Schwarz.

A stejně jako velké firmy i tito studenti s jejich avatary vidí potenciál v umělé inteligenci, která by takové robotické ruce na dálku mohla ovládat sama tam, kde ty lidské schází.