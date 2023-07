Vytiskli záchod. Firma poprvé nasadila 3D tisk při stavbě bytového domu

V detailu to vypadá jako vymačkávání pasty. Vrstvu po vrstvě nanáší v tomto případě s mechanickou přesností robot, a to ne jen tak ledajaký. Jde o 3D tiskárnu tvořící konstrukce z betonu na vůbec první stavbě bytového domu v Česku.

Technologii otestoval jeden z největších hráčů českého stavebního trhu, společnost Skanska, ve čtvrtém nadzemním patře jedné z budov své nově vznikající rezidenční čtvrti Modřanský cukrovar na Praze 12, kde chce právě takto inovativními postupy do roku 2029 vybudovat okolo 800 bytů – včetně obchodů, bistra a kavárny, pivovaru nebo i školky.

Na sdílené komunitní terase nechala ve čtvrtek dopoledne skoro doslova vyrůst z betonu atypickou sanitární místnost – tedy záchod. Šedá pasta široká 4,5 centimetru a vysoká 1,8 centimetru přibývala rychlostí 20 centimetrů za sekundu, a to jela 3D tiskárna z betonu na třetinový výkon.

„Ta konstrukce, která vznikla dneska pomocí 3D tisku, by běžnou technologií vznikala odhadem 14 dní. Dneska jsme schopni ji vytisknout na tomto stroji za dvě hodiny,“ vysvětluje v reportáži SZ Tech projektový manažer Skanska Residential, Petr Dušta.

Úspěšné otestování technologie na stavbě bytového domu v Praze by nebylo možné bez firmy ICE Industrial Services ze Žďáru nad Sázavou, která robota dodala. Jde o největší 3D tiskárnu z betonu v Česku a také jednu z 10 největších na světě.

„Je to vlastně relativně podobné tisku z plastu. Vytvoří se 3D model, a to klasicky ve 3D modelovacím softwaru, pak následuje ‚slicer‘, tedy software, který převádí 3D objekt vymodelovaný v počítači do jazyka, kterému robot rozumí, a ten jsme si museli pro tento případ naprogramovat sami na míru, protože stavby vyžadují něco jiného,“ popisuje celé fungování 3D tiskárny z betonu Dominik Stupka, vedoucí projektů v ICE Industrial Services.