Vědci upravili geny octomilkám. Ty se začaly rozmnožovat bez samců

Biologové mají celou řadu možných vysvětlení, která prakticky všechna souvisejí s tím, že pohlavní rozmnožování zvyšuje genetickou rozmanitost druhu. Při pohlavním rozmnožování jsou si prostě jednotliví členové druhu méně podobní. Což poskytuje výhody například v odolnosti proti parazitům či patogenům. Ale abychom zjistili, která z nich byla pro vznik samců rozhodující, na to bychom potřebovali stroj času, abychom se mohli vrátit do časů, kdy k tomu došlo.

Cílem vědců není pochopitelně vypustit do přírody nějaké „supermouchy“, které by se množily rychleji než běžné octomilky. Ale skutečně by teoreticky mohly vzniknout různé „modelové organismy“, na kterých by se dalo přesněji zkoumat, jaké výhody sex přesně vlastně poskytuje. Nová práce by také mohla biologům pomoci pochopit, jak se vlastně během evoluce partenogeneze vyvíjela.