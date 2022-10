Komentář: Ani krize nepomůže. Babiš nezlomil dvoukolové prokletí

Že hnutí ANO dosahuje v senátních volbách mizerných výsledků, se ví dlouho. Babišovskému stylu kampaně a politiky obecně prostě nesedí dvoukolový volební systém. Proto ho taky Andrej Babiš nemá vůbec rád. Že to ale i nyní dopadlo úplně stejně bídně jako vždycky, je přece jenom překvapení. V senátních volbách hrává tradičně silnou roli snaha voličů vyvažovat – mírná výhoda bývá na straně subjektů, které nedrží sněmovní většinu a vládní moc. Dominantní postavení dnešních vládních stran v horní parlamentní komoře také vzniklo postupně vyvažovacím trendem právě v dobách Babišovy politické éry, oranžová senátní tsunami z roku 2008 (zisk 23 z 27 soutěžených křesel) v podání ČSSD se odehrála za pravicové vlády Mirka Topolánka.

Babišovi měl navíc zahrát do karet souběh krizí, v nichž se Česko za nepříliš přesvědčivého vládního kormidlování zmítá. Že hnutí ANO nedokáže ani souhru dvou takto silných momentů přetavit alespoň v důstojný výsledek ve dvoukolové volbě, je velmi vážný signál pro chodovskou centrálu. Nejen kvůli aktuální senátní ostudě, na tu se za chvíli zapomene. Ale hlavně kvůli blížícím se prezidentským volbám, ať už se do nich za Babišovo hnutí postaví kdokoli.

Naposledy byla podobná čísla zaznamenána právě během zmíněné „tsunami“ v roce 2008, kdy byla volební atmosféra vybičována permanentními celostátními střety mezi ČSSD Jiřího Paroubka a ODS Mirka Topolánka. V Hradci Králové, kde o senátní křeslo bojoval budoucí ministr zdravotnictví Leoš Heger (tehdy ještě v barvách ODS) a sociální demokrat Vladimír Dryml, přesáhla účast ve druhém kole 38 procent. Jenže tehdy i celková účast dosahovala ke 30 procentům, letos to bylo necelých dvacet.

Takže mobilizační potenciál Babišův marketing nepochybně má. Protože jsou ale jeho příběhy mimořádně polarizující (v tomto případě „spravedlnost proti bezpráví a mocenskému kartelu“), fungují jako silná motivace souběžně i pro druhou stranu. V Jihlavě tak Babiš svým spektakulárním divadlem dostal k urnám mnoho voličů Jany Nagyové, ale také podporovatelů Miloše Vystrčila včetně těch vlažnějších, kteří by třeba za normálních okolností návštěvu volební urny vynechali.

V Jihlavě i v celých senátních volbách se znovu potvrdilo to, co analytici a pozorovatelé voleb opatrně tvrdí už delší dobu. Babiš dokázal kolem svého hnutí podivuhodně postavit silné a přesvědčené voličské jádro, ale svým způsobem vedení politického boje také omezil jeho potenciál. A to někde kolem hladiny, kterou delší dobu napovídají jak volební výsledky, tak průběžné průzkumy volebních nálad, tedy kolem 35 až 36 procent.