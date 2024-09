Šťastný propadl hned v prvním kole. „Skvělé druhé místo,“ raduje se

Ve volebním štábu Borise Šťastného na pražské Malé Straně se žádný jásot nekoná. Boris Šťastný získal zhruba 25 % hlasů a neuspěl. Přesto se představitelé Motoristů i Přísahy navzájem utěšovali, že to je dobrý výsledek. Do štábu ale nedorazil nikdo z hnutí ANO ani Filip Turek z Přísahy.

Volby do zastupitelstev krajů a první kolo voleb do Senátu skončily v sobotu 21. září 2024 ve 14 hodin. Jaká byla historicky volební účast ? Druhé kolo senátních voleb se koná o týden později, tedy v pátek 27. září (14:00 - 22:00) a v sobotu 28. září (8:00 - 14:00).

My jsme jako Motoristé sobě a ANO našli mnoho průniků ve volebním programu, který jsme spolu sestavili a který byl základem koaliční smlouvy. Spolupráce byla velice dobrá. Ukázali jsme možnost budoucí spolupráce do sněmovních voleb.

Lidé s ANO jsou ve volebním štábu ANO. Byla to koalice pro tento volební obvod. Do budoucna samozřejmě lze předpokládat, že Motoristé budou kandidovat samostatně, popřípadě lze očekávat naše jednání s Přísahou, což je náš nejbližší koaliční partnery z minulých voleb.

Koaliční spolupráci ale vidím až po parlamentních volbách. A to, že se my Motoristé sobě, tak i Přísaha nabízíme jako rozumný, přijatelný koaliční partner pro ANO je logické.

Máme ještě spoustu úkolů před sebou. Musíme do konce roku postavit jednotlivé organizace Motoristů v celé republice, v prosinci chceme uspořádat první velký sněm a teprve potom se budeme rozhodovat, kdo kam bude kandidovat. Pro mě toto byly osmé volby v mém životě. V těch prvních v roce 2002 do Poslanecké sněmovny jsem byl na nevolitelném šestnáctém místě, takže tam jsem neuspěl, v těch šesti dalších ano. A teď to za neúspěch určitě neberu, být druhý na pásce v takto silném obvodě. Podařilo se nám vlastně stát se lídrem opozice v tomto volebním obvodě.

V posledních evropských volbách před několika měsíci se nám podařilo prakticky vymazat hnutí SPD, z čehož mám velkou radost. Podařilo se nám ukázat, že progresivističtí Piráti a Zelení v Praze také nemají šanci. Pro mě to byl průzkum bojem a jsem přesvědčený, že jsme obstáli a ukázalo nám to, že rosteme a můžeme jít takhle dál.

Tak vždycky si člověk přeje, aby výsledek byl co nejlepší. Na druhou stranu my od začátku věděli, že ten boj bude velice těžký a že taháme za kratší konec.

Ale význam zůstává, nebo to poselství z těchto voleb zůstává. Obstáli jsme, dokázali jsme, že jsme nejsilnějším opozičním uskupením, to znamená, že jsme na druhém místě po vládní koalici. A to v Praze, a naším úkolem samozřejmě bude nadále lidem vysvětlovat, že tato vláda Petra Fialy by měla odejít a měla by přijít vláda nová, která bude daleko lépe hájit zájmy občanů této země.