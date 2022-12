Komentář: Nedá se na to dívat. Pražští politici zcela selhali

24. září 2022 voliči v Praze, jak se říká, rozdali karty. Až na to, že politici s nimi od té doby hrají kostky. Teď to vypadá, že navíc dlažební. Vítězná koalice Spolu (19 zastupitelů ze 65) v úterý 6. prosince oznámila , že chce v metropoli sestavit menšinovou vládu.

Vývoj kolem nejdůležitější kóty komunálních voleb s sebou nese i jednu dobrou zprávu. Pro ty, kdo ji chtějí vidět: už to skoro vypadalo, že na nějaká politická jednání rezignovala nejen pozornost Pražanů a čtenářů, ale i sami jejich profesionální aktéři. Všechno usnulo, všechny to přestalo bavit. Ale dva a půl měsíce po volbách přece jen někdo chladnoucími kamny zatřásl – a nějaký uhlík v nich ještě doutná.

To je samozřejmě slaboučká útěcha. V situaci, kdy politici – a dá se to o pražské komunální reprezentaci říct šmahem – uplynulé týdny prostě neodvedli dobrou práci a nedostáli své odpovědnosti. Tedy co nejdřív, srozumitelně a věrohodně proměnit volební výsledky do nového nebo obnoveného mocenského uspořádání, které volbám zpětně propůjčí smysl. Jenže povolebnímu jednání, jak je veřejnost dostala příležitost sledovat, chyběl nejen výsledek, ale dokonce i nasazení a motivace hráčů na place.