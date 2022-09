Pekarová: Koalice s ANO pro nás v Praze není preferovaná varianta

„Že jsme někde druzí, neznamená, že se nám nepodaří ustavit vládní koalice,“ reagovala šéfka TOP 09 optimisticky na fakt, že ve větších městech má mnohde náskok ANO.

Věří i v solidní zisky v senátním druhém kole. „Tipuji, že zhruba 15 mandátů,“ odhadla výsledky příštího týdne. Aby byly co nejlepší, chystá se podpořit kandidáty v terénu.

Senátní volby jsou téměř sečteny, poměr sil postupujících do 2. kola je vyrovnaný na úrovni vláda versus opozice. Jak vy to hodnotíte?

Senátní volby můžeme hodnotit pozitivně. Postupuje nám do druhého kola 20 kandidátů z 27, to je jednoznačně úspěch. Teď napřeme síly, abychom motivovali voliče přijít i ve druhém kole a do Senátu se dostalo maximum našich kandidátů.

Kde bude ležet hranice úspěchu a neúspěchu? Polovina?

Mnohem více jak polovina, tipuji, že zhruba 15 mandátů by naše koaliční strany mohly získat.

Šéf ANO Andrej Babiš uvedl, že podpoří před 2. kolem kandidátku Janu Nagyovou v boji proti Miloši Vystrčilovi. Vyrazíte i vy do terénu podpořit vaše kandidáty příští týden?

Určitě. Budu mít ale úplně jinou motivaci než obžalovaný Andrej Babiš, který podporuje svou spolustranici a spoluobžalovanou. On ji podporuje z jednoduchého důvodu – kdyby paní Nagyová uspěla, získala by imunitu a zkomplikovalo by se tím soudní řízení v kauze Čapí hnízdo. Bylo to krásně vidět poslední týden, kdy se vykašlal na ostatní senátní kandidáty a podpořil primárně ji.

Kandidátka Nagyová získala přes 30 procent hlasů, jak si její výsledek interpretujete? Přičítáte to značce ANO, nebo to vnímáte i jako vzkaz voličů vládním stranám?

Jak já to vnímám? I přes mediální odezvu a masivní podporu ze strany pana Babiše vnímám zisk 30 procent jako nikoliv pozitivní z jejího pohledu.

Na podporu kterých senátních kandidátů se zaměříte?

Určitě pan Naxera na Plzeňsku, pana Pirka, paní Marvanovou, pana Růžičku, pana Czernina v Jičíně určitě podpořím. Budu se snažit podpořit maximum lidí, jen co mi čas ve Sněmovně dovolí.

Ve větších městech a i v senátních volbách příliš neuspěli kandidáti STAN. Překvapuje vás, jaký dopad zřejmě má kauza Dozimetr?

Zdá se, že to rezonuje. Překvapilo mě, jak silný vzkaz voliči vystavili hnutí STAN. Předpokládala jsem, že v senátních volbách uspěje více kandidátů STAN.

Může to mít odezvu ve vládní koalici?

Pevně věřím, že ne. V rámci koalice vnímáme obrovský tlak, pod kterým STAN a jeho předseda je. Věřím, že i přes tento volební výsledek bude tato vládní koalice pokračovat v dosavadním tempu řešení problémů, kterým Česká republika čelí. Dlouhodobě stojíme za Vítem Rakušanem jako ministrem vnitra, nic se na tom nemění ani teď. Jsem přesvědčená, že výsledky ukazují, že koaliční vládní strany se těší silné podpoře ve společnosti.

Při částečném sečtení velkých krajských měst se ukazuje, že s výjimkou Prahy, Brna, Českých Budějovic se ve větších městech do vedoucích pozic dostává hnutí ANO. Není to pro vás překvapující?

Některá města se ještě sčítají, v Plzni je to těsné. To, že v některých městech budou výsledky vyrovnané, jsme očekávali. Směrodatná ale budou největší města Praha a Brno, kde bychom prvenství měli udržet. Za mě velká spokojenost. Navíc rozhodující budou jednání o koalici, beru to pokorně. Že jsme někde druzí, neznamená, že se nám nepodaří ustavit vládní koalice.

Jaké doporučení dáte pražským zastupitelům ohledně nové vládní koalice? Spolupráce s ANO, nebo raději na půdorysu vládní koalice i se stranami, které vás v kampani kritizovaly?

Já za sebe preferuji vznik koalice na stejném půdorysu jako vládní koalice. Jsme demokratické strany, v nich mají krajská vedení hlavní zodpovědnost. Nikdy nespolupracujeme s komunisty a SPD, přidala bych k tomu i další extremistické strany. ANO pro nás v žádném případě není preferovaná varianta.

Jsou tyto výsledky pro vás nějakou reflexí vzhledem k vládní politice? Berete to třeba jako určitý vzkaz voličů za to, jak vláda postupovala v řešení energetické krize?

Bereme výsledky voleb s pokorou, ať jde o úspěšné či neúspěšné volby. Tato doba je náročná pro Česko i celou Evropu. Pár set kilometrů od nás zuří válka, všechny země v EU to ovlivňuje negativně. Energetická krize se týká celé Evropy, je to složité řešení, navíc s ohledem na to, že nechceme budoucí generace zadlužit šílenými čísly. V rámci všech těchto problémů a krizí si vláda vede velmi obstojně.

Šéf ANO Babiš nadále tvrdí, že uplynulé volby byly referendem o vaší vládě. Jak vy to vzhledem k výsledkům vidíte?

Sveřepě se toho pan Babiš bude držet dál. I kdybychom jeho logiku přijali, výsledky stále hovoří ve prospěch vládních stran. V komunálních volbách jsme výrazně uspěli.