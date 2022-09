Vystrčil musí mít nelehké spaní, zní z ANO po úspěchu Nagyové

Do štábu hnutí ANO dorazil Andrej Babiš před 19. hodinou, spolu s Karlem Havlíčkem. Zhodnotil průběžné výsledky voleb i to, že jejich kandidátka do Senátu Jana Nagyová, která je s ním obžalovaná v kauze Čapí hnízdo, vyzve ve druhém kole šéfa Senátu Miloše Vystrčila.

„To je skvělý výsledek, protože pan Vystrčil je 30 let v politice, je to typický polistopadový politik, který se živí politikou. Je to úspěch paní Nagyové, kterou téměř nikdo nezná. Možná jsme to ani nečekali,“ řekl Babiš v Centru pohybové medicíny na pražském Chodově, kde štáb ANO sídlí.

I když má příští týden v plánu soud kvůli kauze Čapí hnízdo, chtěl by opět vyjet na Vysočinu podpořit Nagyovou. „Uvidíme, určitě ano. Myslím, že to je souboj bezpráví s polistopadovým kartelem.“

Kromě Babiše zvažuje osobní podporu Nagyové na Jihlavsku příští týden i místopředseda Sněmovny a exministr Karel Havlíček. „Je to neuvěřitelné, ona, kterou v podstatě nikdo neznal, tam získá 31 procent. Podle mého názoru musí mít pan předseda Miloš Vystrčil nelehké spaní. To, že nepostoupil z prvního kola a neměl tam silné soupeře, tak to je jasná vizitka,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy Havlíček.

Seznam Zprávy oslovily také samotnou kandidátku Nagyovou. To, že postoupila do druhého kola, považuje za obrovský úspěch. Stále trvá na tom, že v případě získání funkce senátorky by požádala o zbavení imunity.

„V žádném případě nechci, aby se soud zbytečně protahoval,“ napsala ve vyjádření pro Seznam Zprávy.

Podle Babiše je dobrou zprávou, kolik má ANO kandidátů ve druhém kole. Co se týká velkých měst, to se podle Babiše ještě uvidí a počká na konečné výsledky. Očekával větší volební účast.

„Ano, čekal jsem větší účast, ale rostou houby, tak šli lidé asi na houby,“ komentoval průběžné výsledky voleb.