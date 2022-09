Jsem připravený být starostou, říká Robert Šlachta v Pohořelicích

Kolem sobotní 19. hodiny je předseda občanského hnutí Přísaha Robert Šlachta stále velmi opatrný.

„S tím, čím jsem prošel, tak spíš počítám zajíce až po honu. Ale je to samozřejmě příjemné, náskok je veliký,“ říká v momentě, kdy je sečteno více než 80 procent hlasů ve Pohořelicích a Přísaha má přes 40 procent, o druhé a třetí místo se přetahují ODS a ANO.

(Později se výsledky potvrdily. Po sečtení 100 procent hlasů vyhrála Přísaha - 41,28%, ODS - 21,09%, ANO - 18,47%)

Robert Šlachta si přesto věří i proto, že se teprve sčítá obvod, ve kterém bydlí. „Tak tam snad nepropadnu,“ říká.

Jste připravený stát se starostou?

Jsem připravený a jsem připravený vyjednávat. Uvidíme, jak to bude na počet mandátů. Stávající strany a hnutí tady byly, dá se říct, 30 let, žádná změna tady nikdy nebyla. Všechno to bude záležet na přepočtu mandátů.

Ale chápu z toho, že ODS nebo ANO nejsou strany, s kterými byste chtěl jít do koalice?

Ne. Určitě ne. Protože to vedly do teď a jestli nám dají lidi silný mandát, tak jednoznačně řeknou, že chtějí změnu. Tady nefunguje rozklikávací rozpočet ani rezervační systém pro občany.

Do toho byste se chtěl pustit? Do digitalizace úřadu?

Určitě. Neříkám, že se všechno dělá špatně, ale já bych to chtěl dělat jinak. Priorita je, že než dál nafukovat Pohořelice, současný starosta by chtěl mít až osm a půl tisíce obyvatel, ale bohužel je tady nedostatečná zdravotní péče ani sociální. Chybí stacionáře. Jedeme haly, tady je hala z každé strany Pohořelic. Chtěl bych se spíše zaměřit na to, aby zde byla dostatečná zdravotní a sociální péče. Není tady žádná cyklostezka.

Takže chcete dohnat občanskou vybavenost pro místní?

Přesně tak.

Zaujalo mě, že máte v programu i energetickou soběstačnost města. Jak na tom případně budete chtít pracovat?

Musím pochválit, že už městské budovy jsou osázené fotovoltaikou. Škola i úřad má fotovoltaiku a jsou vyčleněné peníze na další. Dá se říct, že všechny městské objekty budou osázené a v tom bych chtěl pokračovat. Ale druhá věc, pokud to samozřejmě vyjde, tak bych chtěl udělat informační kampaň z úřadu, protože lidi to trápí a nikdo jim neumí poradit: fotovoltaika, plyn, čerpadlo. Mám dva odborníky, kteří by byli schopní úřadovat a zejména starší lidi by za nimi mohli docházet a oni by jim podávali informace.

Takže byste zřídil nějaké kontaktní místo, kde byste radil, jak na energie?

Ano, aby je firmy nenatáhly a podobně. Taky jsem si dělal fotovoltaiku a měsíc jsem honil všechny věci. Mám dva kluky v důchodě, kteří energetiku dělali a zabývají se tím a jsou schopni občanům pomoct. A do budoucna pracovat na „smart city“. Ale musíme si říct, že Pohořelice mají 200 milionů korun dluh. Zatím se hospodaří způsobem, že něco se prodá a tím se to vykryje. Peníze pořád tlačíte před sebou. Politika města byla prodávat pozemky a takto umořovat. Já úplně nejsme pro prodej pozemků.

Celkově jste spokojený se ziskem Přísahy?