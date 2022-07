Pospíšil „přemýšlí“, zda odstoupit z voleb. Zatím zůstává a cení si podpory

Jiří Pospíšil pro Seznam Zprávy v SMS zprávě napsal, že je z reakce předsedkyně TOP 09 „upřímně překvapen“. „Minulý týden jsme spolu jednali. Měl jsem z jednání pocit, že hledáme řešení, ne že to budeme komentovat do médií ještě před tím, než řešení nalezneme,“ uvedl politik, který je s kauzou Dozimetr spojován především kvůli svému bývalému poradci a blízkému spolupracovníkovi Jiřímu Fremrovi.

„Toto je věc, kterou si musí vyřešit Jiří Pospíšil. Nám na klubu tvrdil, že s panem Redlem nepřišel nikdy do styku. Nemám důvod mu nedůvěřovat. Jestli si to vyhodnotí tak, že na kandidátce zůstane, budeme to respektovat,“ řekl pro Seznam Zprávy Jan Wolf, který má být „čtyřkou“ na kandidátce za lidovce. „Já věřím, že ať už Jiří Pospíšil zůstane na kandidátce či ne, tak nám to ani v jednom případě neublíží,“ dodal Wolf.