Netočím pro ně na zakázku, ohradil se youtuber proti kandidátovi Spolu

YouTuber Jan Špaček je známý především pro své satirické rozhovory s českými politiky. Jeden takový rozhovor – s předsedkyní Trikolóry Zuzanou Majerovou – zaujal i kandidáta Spolu do europarlamentu Ondřeje Krutílka (ODS).

Video, ve kterém youtuber Majerovou „griluje“, sdílel na svém profilu na sociální síti X. Zároveň ale do pravého dolního rohu připsal, že zadavatel a zpracovatel videa je koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

„Přiznám se, že by mi to tolik nevadilo, pokud by tam nebylo napsané, že zpracovatelem je koalice Spolu, což působí, jako kdybych pracoval já pro koalici Spolu, což se mi samozřejmě moc nelíbí,“ řekl Seznam Zprávám autor pořadu Fabulace Jana Špačka.