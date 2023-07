Eurovolby 2024: Vše, co potřebujete vědět o volbách do Evropského parlamentu

Jako první nás čekají v roce 2024 volby do Evropského parlamentu, tzv. eurovolby. Co o nich potřebujete vědět?

Vláda v únoru 2023 schválila návrh, podle kterého se od roku 2026 budou volby konat v jediný den, a to v pátek od 7:00 do 22:00. Předlohu ještě projedná Parlament.

Ve volbách do Evropského parlamentu mohou volit občané České republiky, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku 18 let. Zároveň tento občan nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Voličem může být také občan jiného členského státu Evropské Unie. Podmínkou ale je, že alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu na území České republiky. Pokud chce hlasovat pro české kandidáty do Evropského parlamentu, musí zažádat o zápis do seznamu voličů. V případě, že hlasoval v předchozích volbách, na seznamu by měl být automaticky. Přesto je doporučeno si zápis zkontrolovat.