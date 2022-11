Expremiér Babiš má v prezidentské volbě velkou výhodu, ukazuje trend

S oznámením kandidatury Andreje Babiše se kampaň před nadcházejícími prezidentskými volbami naplno rozběhla. Expremiér se okamžitě zařadil mezi hlavní favority na vítězství. Právě jeho bývalá funkce by Babišovi mohla na Pražský hrad pomoci.

Mezi „politickými“ prezidenty však dominují hlavně bývalí ministři a premiéři. To potvrzuje i dosavadní česká zkušenost: jak Václav Klaus, tak Miloš Zeman také dříve republiku řídili coby premiéři.

A než nastoupili do nejvyšší funkce, jako ministři působili například prezidenti Francie či Německa. V úřadu ale mají dost odlišné pozice. Zatímco francouzský prezident Emmanuel Macron má v ústavním pořádku země velmi silné postavení, německý prezident Frank-Walter Steinmeier disponuje jen zlomkem pravomocí.

V islandském systému relativní většiny, anglicky „first past the post“, pro zisk mandátu stačí jen relativní většina hlasů.

Další zajímavostí u Islandu je fakt, že tamní prezident nemá žádné omezení v počtu funkčních období. Existuje pouze neformální tradice, že jeden prezident by neměl sloužit více než čtyřikrát.

Bez omezení je prezidentský mandát také v Itálii, kde jedno období trvá sedm let. Ještě žádný italský prezident ovšem nevládl ani dvě celá funkční období. Šanci má současný prezident Sergio Mattarella, který letos začal své druhé sedmileté funkční období. Je mu nicméně už 81 let.

Aby mohl zůstat ve funkci co nejdéle, dostal dokonce ústavní výjimku. Prezidentovo funkční období bylo sedmileté a nesmělo se opakovat více než dvakrát za sebou (aniž by uběhlo dalších 7 let). Masaryk ale mohl tak zahájit i třetí funkční období, během kterého pak ve svých pětaosmdesáti letech abdikoval.