Babiš: Máme čtyři kandidáty na Hrad, já se rozhodnu v říjnu

Pro ANO podle Babiše není prezidentská kandidatura až tak důležitá jako návrat do vlády. Domnívá se ale, že opoziční hnutí někoho do volby vyšle.

Hnutí by podle Babiše zvážilo případnou podporu některého z kandidátů postupujících do druhého kola, pokud by se do něj nedostal nominant ANO.