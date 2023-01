Babiš: Někdo poslal manželce obálku s ostrým nábojem

Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan Seznam Zprávám napsal následující: „Před 14 dny mi někdo napsal: ‚Tvoje děti se jmenují Agáta, Matěj a Jonáš. Vím, na kterém hřišti si hrají.‘ Vážně mě nenapadlo, že by za tím stál Andrej Babiš, a nenapadlo by mě něco takového vypustit do veřejného prostoru. Andrej Babiš se tímto nepřímým obviněním dopouští toho, co mu vytýkám dlouho: rozděluje společnost, vyvolává strach a nenávist.“