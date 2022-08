Kdyby tu byl můj syn, ten by dostal! Dusno na Babišově mítinku v Třinci

Větší mela se strhla jen před druhou odpolední v Třinci. Tam se sešlo zhruba 15 lidí s píšťalkami, Babišových příznivců přišlo zhruba 150.

„Tohle je můj první politický mítink v životě. A rovnou na něj přijdu s píšťalkou. Přišel jsem vyjádřit svůj názor na Andreje Babiše. Dřív jsem pracoval i ve firmách, které získávaly zakázky u těch jeho, tak vím, co je zač,“ řekl Seznam Zprávám mladší muž s bradkou, který se představil jako David. Ke konci mítinku si posteskl, že už by obytný vůz mohl jet, protože spěchá do práce.

Třinečtí protestující, stejně jako ti v jiných městech, museli od počátku čelit především slovním útokům Babišových příznivců, které se od nich více či méně úspěšně snažili odtrhávat členové antikonfliktního týmu. Ti byli nejdřív vmíseni mezi dav v civilu, vesty natáhli až ve chvíli, kdy protestující spustili hlasitý pískot.

„My jsme lepší“

Exministryně financí Alena Schillerová se sice na počátku mítinku snažila klidnit příznivce hnutí ANO skandováním „my jsme lepší, my jsme demokraté“, příliš to ale nepomohlo.

Jedna z příznivkyň se více než expremiérovi věnovala demonstrantům a novinářům. Napadla i fotografa regionálních novin, jemuž se snažila vyrazit z rukou fotoaparát. „Jsi ve věku mého syna! Ten kdyby tady byl, ten by dostal!“ rozčílila se, když se snažila zhruba osmnáctiletého mladíka plácnout po ruce. Jednomu muži pak chtěla vlepit facku.

Antikonfliktní tým zaměstnal i senior v červeném tričku. Odtahovat ho od demonstrantů policistům pomáhala i jeho manželka.

První mítink začal v Bohumíně. Kvůli dopoledním trhům ho ale musel Babišův tým přesunout z náměstí na nedalekou pěší zónu.

I tentokrát Babiše doprovodili jeho místopředsedové Alena Schillerová a Karel Havlíček. „Ta je hezká, paní Schillerová, že?“ říkaly pod stromem tři seniorky, aby po chvíli našly odvahu a šly předsedkyni poslaneckého klubu ANO obejmout a udělat si s ní snímek na památku. Na dračku na selfie šli i Babiš s Havlíčkem.

Protest proti šéfovi hnutí ANO tam byl spíš symbolický. Dorazilo několik lidí, kteří přišli už předchozí den do Ostravy. Dle jejich transparentů ale neprotestovali jen proti hnutí ANO, ale také proti vládě Petra Fialy z ODS či hnutí STAN.

Píšťalku si přinesl jen invalidní důchodce Libor Volf. Co si myslí, přišel říct nejen Andreji Babišovi, ale také místní poslankyni Andree Babišové. „Ona se do Poslanecké sněmovny dostala, že lidem – hlavně lékařům a sestrám – naslibovala hory doly, a nic se nestalo. Kdysi pracovala s mojí manželkou v nemocnici,“ řekl senior.

Když však začal pískat, postavil se před něj jeden z pořadatelů ve žluté vestě a začal ho přesvědčovat, ať to nedělá. Libora Volfa si v davu všimla i sama poslankyně Babišová, která se do podvědomí lidí v uplynulých dnech dostala vyjádřením, kdy bývalého poslance hnutí STAN Jana Farského navrhovala poslat na dva týdny do koncentračního tábora, aby „pochopil vděčnost za osvobození ruskými vojsky“. Za výrok se později omluvila.

Pan Volf jako jediný přišel protestovat proti @AndrejBabis do Bohumína. Přišla za ním poslankyně Andrea Babišová (mj. chtěla posílat @JanFar_sky do komcentračního tábora), aby mu řekla, že lituje, že se s ním kdy přátelila. pic.twitter.com/tYWcyw4whz — Michaela Rambousková (@rambouskovam) August 24, 2022

„Víš, že mě někdy mrzí, že jsme byli přátelé? Ale to je jedno. Jestli jsi takový frajer na to pískání, tak běž, postav se před něho a řekni mu to do očí. To bys byl frajer,“ přišla Babišová vyčinit svému již očividně bývalému kamarádovi.