Babišová na Facebooku psala, že by „jelimana“ Farského poslala do koncentráku

„Toho jelimana bych poslala na 14 dnů do koncentráku, aby pochopil tu vděčnost za osvobození ruskými vojsky,“ uvedla poslankyně ve statusu.

Reagovala tak na Farského slova na Twitteru, že „21. srpna 1968 Sovětský svaz definitivně potvrdil, že v 2. světové válce neosvobozoval, ale dobýval“. „Díky všem, kteří nás dostali do NATO a EU. Patříme na Západ, pokazit si to už můžeme jen sami,“ podotkl.

Pod to dodal, že jde o čtyři roky starý tweet, na který by zapomněl, „kdyby ho nedali do hromadných mailů a ‚fanoušci‘ mi v posledních dnech neposílali hromadu hnusných zpráv“.