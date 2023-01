„Babiše to nakopne, Nerudovou oslabí,“ míní experti po verdiktu

Experti, s nimiž Seznam Zprávy v pondělí dopoledne hovořily, míní, že Babiš samozřejmě verdiktu v tomto týdnu využije, zejména pak v poslední televizní debatě na Nově. Vliv by zproštění obžaloby mohlo mít na voliče oscilující mezi táborem Babiše a Nerudové.

„Babiš to jistě umně využije na sociálních sítích i ve své rétorice a také ve velké debatě na Nově. Na výsledku – tedy jeho prohře – to však nic nezmění,“ míní autor politických kampaní Jakub Hussar.

Podle Jakuba Kleindiensta zprošťující rozsudek umožní Babišovi lépe se koncentrovat na poslední dny před prvním kolem a nechovat se podrážděně, což by jinak mohlo hrát v jeho neprospěch u váhajících voličů. Podle něho ale Babiš kartu oběti polistopadového kartelu, jak v uplynulých měsících několikrát řekl, pojede i nadále – už z důvodu, že verdikt soudu je v tuto chvíli nepravomocný a státní zástupce se může odvolat.

„Když se podívám do výzkumů, myslím si, že části voličů Andreje Babiše, kterým vadila obžaloba v Čapím hnízdě, najednou padla překážka. Tito voliči by v opačném případě volili Danuši Nerudovou, u které oceňují to, že je v uvozovkách nová v systému a je alternativou politickému establishmentu,“ říká Kleindienst.