„Byly to chytáky,“ hájí Havlíček Babiše. Ten se dušuje, že Švejka nastuduje

Velké klopýtání nastalo, když měl vyjmenovat planety Sluneční soustavy. „Měsíc, Mars, Pluto, Saturn,… co je tam ještě, …Slunce,“ pletl Babiš mezi planety i co tam nepatří – tedy Měsíc a Slunce, a na další si nevzpomněl.

Poslanec hnutí ANO a jeho stínový ministr zemědělství Karel Tureček sice uvedl, že video neviděl, ale když mu otázku týkající se žaludků redakce tlumočila, opravil i samotné žáky. „Kráva má žaludek jeden, ostatní jsou předžaludky,“ vysvětlil správnou terminologii. Co se týče žaludku a výroby mléka, uvedl: „Ono to tak ale nepřímo je.“ Více ale souvislost žaludku a funkce mléčných žláz neujasnil.

A ve stejném duchu reagoval i stínový ministr práce a sociálních věcí a poslanec Aleš Juchelka. „To já vůbec nevím, co se stalo. Já jsem celý den mimo média, ani na sociálních sítích nejsem, ani na mailech jsem nebyl. Jsem nemocný, celou dobu jsem ležel. To je nějaké video, jo? Že vám to stojí za to hledat to špatné a nikdy ne to dobré.“