Středulu podpořila manželka. Na Hradě budeme oba, slíbili

Ve své kampani vytyčil pět práv, která chce požadovat. Patří mezi ně právo na důstojnou mzdu, právo na bydlení, ale i právo na teplo a elektřinu. „Před dvěma lety by každý řekl, že to je přece jasné. Ale ono to dnes tak jasné není,“ podotkl k poslednímu bodu.

Prezident by podle něj měl být schopen naslouchat a pomáhat lidem tam, kde je to potřeba, a měl by udělat vše pro to, aby život v České republice byl lepší.