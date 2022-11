Glosa: Vondráček oficiálně zahájil mastnou fázi volební kampaně

Předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny a protagonista tří novoročních projevů na téma odkazu T. G. M., slušnosti a dobré vůle Radek Vondráček se na sociální síti Twitter zapojil do předvolebního ruchu. V pondělí ráno tu publikoval „fotografii“ prezidentského kandidáta Petra Pavla se dvěma osobami oblečenými do černobílých triček s obrázkem alfa samce Putina.

Záhy se potvrdilo, že jde o podvrh.

Pan Vondráček (ANO) difamační fotku po několika dlouhých hodinách za doprovodu slov „mám ji z internetu, šíří se poměrně dlouho a nikdo ji doposud nezpochybnil“ a „Petru Pavlovi se tímto omlouvám,“ ze svého účtu smazal.

„Tyhle volby začínají být úplný bizár,“ pohoršoval se původně u obrázku, dávaje do kontrastu Pavlovo antiputinství a údajnou společnou fotku s údajnými Putinovými fans.

Ale řekněme to jinak a lépe: Tyhle volby dostávají šmrnc, na jaký jsme byli zvyklí. Vítej zpět, mastná fáze volební kampaně!

Mediální práce tohoto typu se objevila už v roce 2013, někdo dokonce tvrdil, že volby spolurozhodla.

„Cíleně zamlčel, že i jeho rodiče měli kolem sebe samé nacisty a že dokonce v rodovém sídle, kde pobývá jeho manželka Therese, dosud visí obrazy s hákovými kříži a hajlujícími lidmi,“ uvedl těsně před druhým kolem prezidentských voleb v lednu 2013 o Karlu Schwarzenbergovi volební tým Miloše Zemana alias Vratislav Mynář a spol. Respektive neuvedl, ale pomluvil. S odvoláním na článek Adama B. Bartoše.

Kandidát Miloš Zeman to pak vyřešil slovy: „Tak pokud toto prohlásil můj volební štáb, tak je férové, jestliže to není pravda, se za to panu Schwarzenbergovi omluvit. Protože šéf, tedy kandidát, odpovídá za vše, a tedy i za každou chybu svého volebního štábu.“

Vliv Radka Vondráčka, jeho twitterového účtu ani seriózního zpravodajství o celé záležitosti nepřeceňujeme. A do druhého kola zbývají ještě skoro dva měsíce. Ale podobnost v principu tu je.

Zaprvé, „Putinův fanklub“ a „hákové kříže“ jsou podobně těžký kalibr.

Zadruhé, Radek Vondráček patří do tábora jednoho z Pavlových soupeřů, poslanci ANO navrženého Andreje Babiše (podle nového průzkumu by právě oni dva postoupili do finálového kola voleb). Mimochodem koncem září Andrej Babiš zmiňoval Vondráčka mezi možnými prezidentskými kandidáty jeho hnutí. Takže to není žádný nýmand a na tom, co kolem kampaně provozuje, záleží.

A zatřetí, jakkoli po nactiutrhačné informaci i tentokrát zazněla omluva, záležitost se jisté – nevíme jak značné – části voličstva propíše do povědomí nikoli v duchu „Vondráček si vymýšlí“ nebo „Vondráček sdílí fejky“, ale podle vzorců „není to pravda, ale mohla by být“, nebo rovnou „je to hotová věc“. Na shledanou v řetězových mailech a jiných chuťovkách.