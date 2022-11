Vondráček smazal fotku Pavla a omluvil se. Byla z internetu, hájí se

Podle týmu generála Pavla je ale snímek upravený. „Je to fotomontáž. Však kdo nikdy nesdílel fake, ať hodí kamenem,“ uvedl Pavel. Server Manipulátoři.cz po prozkoumání snímku uvedl, že vykazuje grafickou úpravu.

„Je zjevné, že fotografie jako taková je stará, zřejmě naskenovaná z papírové fotografie. Tomu odpovídá slabá kvalita a i přehyb vlevo. Fotografie Putina je však velmi ostrá. Je i vidět, že je položena křivě. To je zjevné především u muže vpravo, že fotografie je položena v úplně jiném úhlu, než muž stojí. Určitě se jedná o fotomontáž,“ řekl pro server expert na grafiku z ČVUT Tomáš Dvořák.

„Mám ji z internetu, šíří se poměrně dlouho a nikdo ji doposud nezpochybnil,“ reagoval Vondráček na dotaz Seznam Zpráv. „Může to být nějaká starší recese z jiných, méně napjatých dob, proto jsem neměl důvod ji považovat za ‚fejk‘,“ pokračoval.

„Pokud se ukáže, že by měla být upravena, pak ji samozřejmě smažu. Bude to má první takováto zkušenost. Zatím jsem to vždy vyhodnotil správně,“ dodal.