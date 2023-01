Jak se dostat na Hrad? Čím více lidem potřesete rukou, tím lépe, říká expert

První kolo prezidentských voleb skončilo velmi těsným vítězstvím Petra Pavla před Andrejem Babišem, o necelých 23 tisíc hlasů. Oba dokázali k urnám přilákat téměř dva miliony voličů. Do druhého kola proto budou soupeřit o každý hlas.

Problém získat nové voliče bude mít zejména Andrej Babiš, jehož podpora podle oslovených sociologů z výzkumných agentur už v prvním kole nejspíš dosáhla maxima. Zjednodušeně řečeno, Babiš podle nich už „nemá kde brát“.

„Volební účast byla vytlačená na maximum. Babiš získal o nějakých 400 až 500 tisíc hlasů víc než hnutí ANO, což může být způsobené právě maximální volební účastí. Lze tedy předpokládat, že další voliči už nepřijdou,“ míní Přemysl Čech, ředitel výzkumné agentury Median.

Úplně stejný pohled nabízí i Pavel Ranocha z konkurenčního Kantaru, podle kterého Babišovi nebude nejspíš stačit ani to, kdyby se k němu ve druhém kole plně přidali voliči Jaroslava Bašty z SPD, kterého volilo necelých čtvrt milionu občanů.

„On bude muset Petra Pavla vykreslit jako někoho, koho nestojí za to volit těm, kteří volili například Danuši Nerudovou v prvním kole. To je nejsnazší strategie,“ vysvětluje Ranocha a dodává, že tuto strategii začal Babiš razit už sobotním projevem, kdy se do Pavla rázně opřel. Právě voliči Nerudové a Pavla Fischera jsou ti, o které musí Pavel nyní zabojovat.

Za lidmi do krajů

Oba kandidáti nejspíše od pondělí začnou objíždět republiku, aby se snažili znovu zmobilizovat své voliče, ať přijdou ke druhému kolu, a případně se pokusili ještě na poslední chvíli přesvědčit i nerozhodnuté.

„Výjezdy do regionů mají cenu i u Petra Pavla. U těchto kampaní, kde je opravdu vysoká personifikace a jeden kandidát, tak výjezdy do regionů mají vždy cenu. Tam platí, že čím víc lidem potřesete rukou, tím větší to bude mít efekt,“ vysvětluje Ranocha.

Podle volební mapy SZ, která ukazuje, jak dopadly volby v 1. kole, by se Petr Pavel měl zaměřit spíše na menší obce v okrajových částech republiky - především Moravskoslezský kraj, ale také severozápadní Čechy. Andrej Babiš byl v prvním kole nejsilnější v Ústeckém kraji, kam jeho podpora vystoupala k téměř 48 procentům. Třeba v okresech Most a Louny získal přes 51 procent.

U Andreje Babiše by to však tolik fungovat nemuselo. Přemysl Čech připomíná fakt, o kterém mluvil už v uplynulých týdnech, a to, že se Babiš v uplynulém roce snažil svoji popularitu zvednout objížděním republiky v obytném voze, což se mu přetavit do procent nepodařilo.

„Procenta nebrali žádná. Není to tak, že by se z 30 procent posunuli na 37 nebo něco takového, to se jim nepodařilo. Jenom své nevoliče odpudili,“ říká. Za rozhodující považuje sjednocení „protibabišovského“ tábora. Ten vyplývá z průzkumu, který Median vytvářel mezi 30. prosincem a 9. lednem.

S Babišem a proti němu

Přijatelnost kandidátů výzkumníci roztřídili do čtyř takzvaných shlukových skupin. Největší skupinu tvoří lidé, pro které jsou zároveň přijatelní Petr Pavel, Danuše Nerudová, Pavel Fischer a Marek Hilšer. Takových lidí je 30 procent. Další skupinu s 24 procenty tvoří lidé, pro které jsou přijatelní jen Petr Pavel a Danuše Nerudová.

„Nebabišovský tábor tak vychází na 54 procent,“ říká k tomu ředitel Medianu Přemysl Čech.

Skupinu, pro kterou je přijatelný pouze Andrej Babiš, čítá 23 procent a poslední skupina s 19 procenty shlukuje lidi, pro které jsou zároveň přijatelní Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš a Josef Středula. Čtyři procenta lidí se vyjádřila pro jiné shluky.