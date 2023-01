Jako po Naganu. Příznivci Pavla zaplnili Staroměstské náměstí

„Volili jsme Karla Schwarzenberga, nevyšlo to. Pak jsme volili Jiřího Drahoše, nevyšlo to. Tak snad to do třetice vyjde,“ zasmál se pan Luděk. „Babičky nejsou Babišky!“ Dodá starší žena, která na chodníku vedle manželů Smržových stojí.