Komentář: Kampaň, které se lekli i kandidáti

Poslední televizní debata před prezidentským finále se ve srovnání s předchozími duely nesla bezmála v idylickém duchu. Hned na začátku se oba kandidáti shodli na tom, že na sebe budou v rámci možností hodní a podařilo se jim to dodržet. Andrej Babiš hýřil úsměvy a držel své emoce na uzdě jako snad ještě nikdy.

Škoda, že dramaturgie TV Nova nedokázala této neobvyklé atmosféry využít. Chvílemi se totiž dokonce zdálo, že by se spolu Andrej Babiš a Petr Pavel dokázali o některých věcech třeba i normálně bavit, nikoli jen pronášet obvyklou sérii nacvičených, nabroušených a ohraných monologů na daná témata. Moderátor Rey Koranteng však příležitost za pačesy nechytil a jen se snažil odškrtat si všechny body sešněrovaného – a obsahově úplně marného – scénáře, aby to měl už už za sebou. Škoda.

Zajímavější je ale otázka, jak tahle netradiční televizní selanka vlastně vznikla. Ještě ve středu večer na Primě byli Babiš i Pavel v bojovné náladě a pod velmi dobrým vedením moderátorky Terezie Tománkové předvedli ostrý souboj plný vášní. O 24 hodin později jako by ve studiu jiné komerční televize stáli jiní kandidáti.

Vysvětlení? Takovým zcela prozaickým může být i únava. Ale roli mohlo hrát i to, že v posledních dnech oba aspiranti na prezidentskou funkci zahlédli, kam až se jejich kampaně rozvinuly.

Hladina žluči na sociálních sítích je zřetelně zvýšená a zákopy na obou stranách jsou hluboké. Andrej Babiš svolal dvě tiskové konference, na nichž si stěžoval na anonymní výhrůžky smrtí. Ve čtvrtek zase kdosi rozeslal po všech čertech (a redakcích) falešnou zprávu o úmrtí Petra Pavla včetně kopie jeho „prezidentského“ webu se smutečním oznámením. To jsou postupy, které jsou v jakémkoli politickém boji naprosto nepřijatelné.

Už po zveřejnění výhrůžek Babišovi apelovali oba kandidáti na zklidnění kampaně. Jenže to byly spíš napůl apely a napůl obvinění soupeře, že za vypjatou atmosféru může právě on. Teprve v závěrečném televizním duelu přešli Babiš i Pavel od apelů k pověstným příkladům, které by snad mohly táhnout. Výsledkem byla debata sice nudná, ale také nehysterická.

Je to trochu zvláštní. Bývalo zvykem, že se volební kampaně postupně hrotily a gradovaly do úplného konce a katarzí byl až samotný volební akt. Tady jako by se naopak těsně před otevřením volebních místností náhle šláplo na brzdu.

Je možné, že se Pavel i Babiš svých kampaní, jejich důsledků a vedlejších výhonků trochu polekali? To by byla dobrá zpráva. A některá prohlášení by tomu mohla nasvědčovat. Také by nebylo divu.

Výhrůžky Babišovi a jeho rodině jsou nebezpečné a neomluvitelné a zcela správně se jimi zabývá policie. Co ale mělo znamenat ono falešné oznámení Pavlovy smrti? To dosud nikdo neví. Vlastně to mohlo být cokoli od naprosto pitomého fóru až po vážnou výhrůžku smrtí. A někde mezi těmito variantami je vzhledem k formě šíření této dezinformace ještě možnost, že šlo o součást informační války. Jejím účelem, jak známo, není přesvědčit adresáty o úmrtí Petra Pavla, ale udělat v části veřejného prostoru takový binec, aby nikdo nevěřil ničemu.

Zkrátka a dobře, v kampani se objevily hodně podivné a nebezpečné prvky. A neuškodí ubrat plyn a třeba si odnést i nějaké poučení pro příště. Na všech stranách.

Ještě nedávno házel Petr Pavel vinu za vyhrocenou kampaň zcela na Andreje Babiše. To je ale příliš jednoduché. Je pravda, že Babišova prezidentská kampaň je zvlášť před druhým kolem opravdu těžký dryák. Ale k tomu je nutné dodat, že Pavel se svými „dvěma světy“, které se podle jeho kampaně ve volbách střetnou v „souboji“, společenské harmonii také nepomáhá. Totéž platí o „jednom velkém zlu“, za něž Babiše označila Danuše Nerudová.