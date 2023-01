Odborníci: Muselo by přijít velké zaškobrtnutí, aby debata měla vliv

„Vzhledem k tomu, že Andrej Babiš za celý uplynulý týden do debaty nepřinesl nic nového, nepředpokládám, že by to teď mělo být jinak. Očekávám, že i nyní bude opakovat dokola svá dvě témata – že je Petr Pavel provládní kandidát a že chce válku,“ říká ředitel Klubu politické komunikace Karel Kreml.